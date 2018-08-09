Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine dün hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.