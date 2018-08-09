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Son dakika! 'e hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

'nın dün 'e düzenlediği nda bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kandile hava operasyonu: Hepsi yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'ın kuzeyindeki bölgesine dün düzenlenen nda, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine dün hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 09:07
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