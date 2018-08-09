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apronunda

'nda, 'na ait yolcu uçağı, park halindeki uçağına çarptı

Atatürk Havalimanı apronunda kaza

apronunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cidde'ye gidecek yolcuları almak için köprüde park halindeki uçağına park yerine ilerleyen 'na ait yolcu uçağı arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre, uçaklarda hasar meydana gelirken olay yerine gelen itfaiye önlem aldı.

Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:29
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