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Son dakika: Sözcüsü Mahir Ünal: Kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kongre sonrası parti yönetiminin yarısının yenileneceğini söyledi.

AK Partiden flaş açıklama: Kongre sonrası...

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal , Haber'de gündemi değerlendirdi.

Ünal, "Yeni bir sistem devrede, i eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.

- kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamaz. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 12:38
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