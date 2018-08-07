AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal , TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

Ünal, "Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.

-CHP kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamaz. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır.