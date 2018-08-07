AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal , TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.
Ünal, "Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.
-CHP kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamaz. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.