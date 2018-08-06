FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede FETÖ'nün çalışmalarına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.
Örgüte bağlı mühendisler casus yazılımla bilgileri FETÖ'ye aktardı. 2014'te kurulan sistem, darbe girişiminden 3 gün sonra fark edilerek kapatıldı. Devlet sırrı niteliğindeki bilgiler ele geçirilerek mahrem imamlara iletildi. Elde edilen verilen 400 terabayt olduğu belirlendi. 15 Temmuz'da da Emniyet'in sisteminin kilitlemeye çalıştılar.
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