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Son dakika: 'nün emniyet yapılanmasının iddianamesi tamamlandı

Son dakika haberi... 'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre FETÖ'nün 'ın bahçesine casus yazılım kurduğu ve 400 terabayt veri çaldığı tespit edildi.

FETÖnün emniyet yapılanmasına darbe

'nün hain darbe girişiminde Dairesi'ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede FETÖ'nün çalışmalarına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.

Örgüte bağlı mühendisler casus yazılımla bilgileri FETÖ'ye aktardı. 2014'te kurulan sistem, darbe girişiminden 3 gün sonra fark edilerek kapatıldı. Devlet sırrı niteliğindeki bilgiler ele geçirilerek mahrem imamlara iletildi. Elde edilen verilen 400 terabayt olduğu belirlendi. 15 Temmuz'da da Emniyet'in sisteminin kilitlemeye çalıştılar.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 14:14
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