Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami'nin kabulü, Beylerbeyi'ndeki Sarı Köşk'te gerçekleşti.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Aissami’yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami’yi bugün kabul etti.
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- 6 Ağustos 2018 İŞKUR İş İlanları - 27205 Açık İş İlanı
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