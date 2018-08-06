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Son dakika: Başkan Erdoğan, Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Aissami’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Venezuela’nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami’yi bugün kabul etti.

Başkan Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre aynı zamanda Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami'nin kabulü, Beylerbeyi'ndeki Sarı Köşk'te gerçekleşti.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 17:28
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