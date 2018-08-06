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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

9 binbaşıya FETÖden gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 09:25
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