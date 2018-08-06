24 Haziran'dan sonra Muharrem İnce'ye karşı koltuğunu kaybetmemek için çabalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından iktidara eleştirilerde bulundu.

"TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR"

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Lideri; "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" ifadelerine yer verdi.





TWİTTER'DAN KK'YA TOKAT GİBİ CEVAPLAR

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaptırmamak için giriştiği bu ucuz gündem değiştirme numarasına partililer ve vatandaşlar Twitter'dan tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı eleştiren vatandaşlar , "önce sen o yapıştığın koltuktan kalk diktatör Kemal" yorumu yaptılar...



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