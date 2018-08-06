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'nun, " savruluyor" yorumuna Twitter'dan tepki yağdı

Kurultaylarla boğuşan Lideri , hedef şaşırtmak ve gündem değiştirmek için Twitter hesabından 'nin savrulduğunu belirterek "Türkiye yönetilmiyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu ucuz numarasını yemeyen vatandaşlar söz konusu paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu

Kılıçdaroğluna Twitterdan tepki yağdı

24 Haziran'dan sonra 'ye karşı koltuğunu kaybetmemek için çabalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , Twitter hesabından iktidara eleştirilerde bulundu.

"TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR"
Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Lideri; "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" ifadelerine yer verdi.


TWİTTER'DAN KK'YA TOKAT GİBİ CEVAPLAR
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaptırmamak için giriştiği bu ucuz gündem değiştirme numarasına partililer ve vatandaşlar Twitter'dan tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı eleştiren vatandaşlar , "önce sen o yapıştığın koltuktan kalk diktatör Kemal" yorumu yaptılar...

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 20:46
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