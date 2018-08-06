Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı Doç. Dr. Serhat Işık'ın tutuklandığı ortaya çıktı. Şüphelinin FETÖ desteği ile kendisine üniversitede kadro tahsis ettirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 12'si yakalanmış, 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında bulunan eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı endokrinoloji uzmanı Serhat Işık'a ait dosyada çarpıcı ayrıntılar yer aldı. "FETÖ üyeliği" ile suçlanan Işık ifadesinde, Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'yı tanıdığını kabul ederek, "2006'da Numune Hastanesi'ne atamam yapılınca tanıdım. Ben asistandım o da hocaydı. Delibaşı hastanedeki bir hekim gibi yaşamaz sık sık yurtdışına çıkardı" dedi.

Örgüte ait Bank Asya'daki hesabıyla ilgili ise Işık, "Çocukların okul taksitlerini ödemek adına eşim A.Alkan Işık adına açılmıştır" iddiasında bulundu. Serhat Işık ABD ziyaretine ilişkin ise, "2008-2009- 2010-2012-2015 yıllarında gittim. Hepsine üniversite ve kongreler için gittim. Pensilvanya'ya gitmedim. İstihbarat veya askeri yetkililerle temasım olmadı" diye konuştu.