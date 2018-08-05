ADNAN Oktar Suç Örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın Çengelköy sırtlarında 30 yıldır ikamet ettiği ve örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı villaya ilk kez TAKVİM girdi. 70 ayrı kamera ile korunan milyon dolarlık villada Adnan Oktar'ın lüks yaşamının izleri duruyor. Polis araması sebebiyle dağınık haldeki villanın kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.
Kapatın kapıları kedicikler kaçmasın
Adnan Oktar’ın milyonlarca dolarlık malikanesine TAKVİM girdi. Her odasından bilinmeyen detay çıkan dev villanın birçok kapısında ise evdeki kedilerin kaçmaması için şu uyarı gözden kaçmadı: Kapıyı açık tutmayın. Kediler için tehlikeli. Kaçabilirler!
ADNAN Oktar Suç Örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın Çengelköy sırtlarında 30 yıldır ikamet ettiği ve örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı villaya ilk kez TAKVİM girdi. 70 ayrı kamera ile korunan milyon dolarlık villada Adnan Oktar'ın lüks yaşamının izleri duruyor. Polis araması sebebiyle dağınık haldeki villanın kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.
- 05 Ağustos 2018, Pazar
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