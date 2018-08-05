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Hain saldırıda 8 ton bomba kullanmış

'de bir polisin şehit düştüğü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 8 ton patlayıcı kullanıldığı ortaya çıktı.

Hain saldırıda PKK 8 ton bomba kullanmış

'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen özel harekat polislerinin geçişi sırasında 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldığı belirtildi.

8 TON PATLAYICI
Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen özel harekat polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi şehit oldu, 8 polis yaralandı.

ÖZEL HAREKAT ŞEHİT DÜŞTÜ
PKK'lı teröristlerin saldırıyı özel harekat polislerinin konvoyunda bulunan kobra tipi zırhlı araca yapmayı planladığı, patlamanın ise konvoydaki üçüncü araç olan zırhlı kirpinin geçişinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayda ise kullanılan patlayıcı miktarının yaklaşık 8 ton ağırlığında olduğu ifade edildi.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 11:15
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