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’de 1 polisin şehit olduğu saldırıda 8 ton bomba

'de gerçekleştirilen ve bir polis memurunun şehit düştüğü bombalı eylemde 8 ton nın kullanıldığı ortaya çıktı.

Hain saldırıda 8 ton bomba!

'nin ilçesinde görevden dönen özel harekat polislerinin geçişi sırasında 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaklaşık 8 ton kullanıldığı belirtildi.

8 TON PATLAYICI
Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen özel harekat polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Nizip nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit oldu, 8 polis yaralandı.

ÖZEL HAREKAT ŞEHİT DÜŞTÜ
PKK'lı teröristlerin saldırıyı özel harekat polislerinin konvoyunda bulunan kobra tipi zırhlı araca yapmayı planladığı, patlamanın ise konvoydaki üçüncü araç olan zırhlı kirpinin geçişinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayda ise kullanılan patlayıcı miktarının yaklaşık 8 ton ağırlığında olduğu ifade edildi.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 19:58
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