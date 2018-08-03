Kabul edilemez

Casusluk, FETÖ ve PKK ile bağlantıları tespit edildiği için yargılanan Rahip Brunson'u bahane eden ABD küstah tehditler savurdu. ABD'nin ekonomik yaptırımdan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e karşı da yaptırım uygulayacağı açıklamasına karşı Türkiye tek vücut oldu. Devlet erkanından siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara kadar tüm Türkiye ABD'nin tehditkar tutumuna sert dille tepki gösterdi. Konuyla ilgili en önemli mesajları ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Albayrak yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
ŞÜPHENİZ OLMASIN...
Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı kabul edilebilir değildir. Sürecin güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir.
DIŞİŞLERI BULUŞUYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Singapur'da 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geleceği bildirildi.
ŞÜPHENİZ OLMASIN...
Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı kabul edilebilir değildir. Sürecin güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir.
DIŞİŞLERI BULUŞUYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Singapur'da 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geleceği bildirildi.
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