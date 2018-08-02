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Son dakika: Yıldırım'dan 'ye sert tepki: Hukuksuz ve keyfi bir karar

TBMM Başkanı , 'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Yıldırım, ABD'nin kararı için "Hukuksuz ve keyfi bir karar" dedi.

Yıldırımdan ABDye: Hukuksuz ve keyfi bir karar

TBMM Başkanı , 'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Yıldırım, ABD'nin kararı için "ABD'nin yaptırım kararı hukuksuz ve keyfidir. Bu yanlıştan dönülmelidir" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 12:45
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