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Son dakika: 'dan açıklaması: Kısa vadede olumlu sonuç bekleniyor

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.

ABD ile yaptırım krizinde yeni gelişme!

'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından 'dan açıklama geldi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'na konuşan hükümet kaynakları, "ABD ile görüşmeler pozitif şekilde yürüyor. İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin 'a yakın bir ekiple yapıldığı, bu ekipte Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın da bulunduğu bildirildi.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 14:30
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