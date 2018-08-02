ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'na konuşan hükümet kaynakları, "ABD ile görüşmeler pozitif şekilde yürüyor. İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin Trump'a yakın bir ekiple yapıldığı, bu ekipte Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın da bulunduğu bildirildi.