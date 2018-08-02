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'li Ayhan Bilgen kirlli ittifakı itiraf etti: adayları HDP'den onay alıyor

'den aday olmak isteyenler önce ile temas kurmaya başladı. lerde yapılacak ittifakı, itiraf etti.

Kirli ittifak ortaya çıktı!

Atatürk'ün partisi , terör örgütü 'nın siyasi kanadı ile yan yana geldi.

CHP ile HDP arasındaki ittifakın detaylarını, tek tek anlattı.

CHP ADAYLARI HDP'DEN ONAY ALIYOR

Katıldığı canlı yayında konuşan HDP'li Bilgen, lerde CHP'den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı.

İtiraf niteliğindeki bu sözler, kapalı kapılar ardındaki kirli ittifakı da ortaya çıkardı.

"CHP'DEN ADAY OLMAK İSTEYENLER BİZİMLE TEMAS KURUYOR"

HDP'li Ayhan Bilgen, şunları söyledi:

"Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok"

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 09:29
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