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örgüt şemasında

Eczacı Abdi örgüt şemasında
FETÖ'nün Akıncı'da yakalanan sivil imamı Kemal Batmaz'ın cep telefonunun rehberinde dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren örgüt mensubu tespit edildi. Hakan Çiçek'le ele başı Gülen arasındaki darbe görüşmesini sağlayan "" kod adlı Abdullah Bayram ise örgüt şemasına girdi.


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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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