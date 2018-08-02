Eczacı Abdi örgüt şemasında

FETÖ'nün Akıncı'da yakalanan sivil imamı Kemal Batmaz'ın cep telefonunun rehberinde dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren örgüt mensubu tespit edildi. Hakan Çiçek'le ele başı Gülen arasındaki darbe görüşmesini sağlayan "Eczacı Abdi" kod adlı Abdullah Bayram ise örgüt şemasına girdi.
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YÜKSEL TEMEL
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