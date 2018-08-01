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'Yonca-Onuk kaçakçılara ve Yunan Sahil güvenlik botlarına göz açtırmıyor

Türk mühendisleri tarafından yapılan, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Bodrum'a geldi. Bota, yaz boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.

Yonca-Onuk a kritik görev! Türk yapımı, dünyanın en hızlısı…

Türk mühendisi Ekber Onuk tarafından üretilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan ve yaptığı 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı ve donanımlı, ayrıca radara yakalanmayan askeri botlarından olan MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botu 'Yonca-Onuk', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne geldi..

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 21:12
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