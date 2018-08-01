MHP lideri Devlet Bahçeli, Hakkâri'deki terör saldırısında bir anne ve bebeğinin şehit edilmesine sert tepki gösterdi. PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan anne ve bebeğin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Bahçeli, "Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye? PKK bebek katilidir,anaların can düşmanıdır. PKK FETÖ'yle birlikte Haçlı emellerinin kiralık tetikçisi, Türk milletine kin duyan mihrakların karanlık bekçisidir" dedi.

Bahçeli, "Hainlere taviz yok, bebek katillerine hoşgörü yok. Dayanacağız, katlanacağız, sabredeceğiz, üzerlerine üzerlerine gideceğiz,sımsıkı kenetleneceğiz, şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Herkes eşittir Türkiye diyeceğiz, millet birdir, o da Türk milletidir diye haykıracağız" ifadesini kullandı.









Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ise şöyle:

''Hem eşini hem de yavrusunu şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya evladımızın şu sözleri ise vicdanlara yıldırım gibi düşmüştür: "İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Vatan sağolsun."

''Kahramanımızın bu ibret verici sözleri metanetin, imanın, sabrın, samimiyetin, fedakârlığın, cesaretin, dirayetin, kısacası adam gibi adamlığın izharı, ilanı ve arşa ulaşan ifadesidir. Üzüntümüz ne kadar büyük olsa da, Astsubay Çavuşumuzla övünüyor, şahsını kucaklıyorum.''









''Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz? Yine sahte demokrasi, özgürlük ve insan hakları ezberleriyle vakit geçirmeye yüzsüzce devam edecek misiniz? Pek çok bebeğimiz terör örgütünün kanlı saldırılarına kurban gitti. Pek çok masum ve savunmasız insanımız ya bir kör kurşunla ya da bir bombayla hayatından oldu. Ancak şehadet şerbetinden kana kana içtikçe mücadelemiz daha da güçlendi, inanç ve irademiz daha da güç kazandı.

Şehit annemize, şehit bebeğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman Astsubay Çavuşumuza Allah sabırlar versin diyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acı hepimizin, şehitler milletimizin. Vatan sağolsun, millet sağolsun, devlet sağolsun, al bayrak her daim var olsun.''