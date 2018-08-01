Kedicik bahane

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Adnan Oktar ve grubuna ait internet sitelerinin örgütün basın yayın organına bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, 122 internet sitesini erişime engelledi. Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:
GÜLÜNÇ PROGRAMLAR...
"A-9 isimli örgüte ait kanalda İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, "Kedicikler" söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek için kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur" denildi. Oktar tarafından yayınlara çıkarılan kadınlara verilen 'Kedicik' isminin aslında bir yanıltma olduğunun altı çizildi.
KICK BOKS İŞE YARAMADI
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili sosyal medyadan tehditlerde bulunan Bahadır K. gözaltına alındı. Bahadır K., kendi sosyal medya hesabından şu mesajları yaymıştı: "Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Ben beş yıl Kick boks eğitimi gördüm. O hareketi bir de bana serbest dövüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen bi görelim.. Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler."
ŞANTAJ İSYANI
Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu. Savcılığa ifade veren Özgül, "Benim İngiliz ajanı olduğumu iddia ediyor. Elinde gizli dosyalar olduğunu belirterek önceki ifadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan Oktar'dan şikayetçiyim" dedi.
Oktar'ın kafasının eğilmesi üzerine polisleri tehdit eden Bahadır K. da aynı şekilde götürüldü.
SIR İNTİHARDA OKTAR İZİ
İstanbul Kadıköy'de 30 yıl önce intihar eden Nil Kalkavan'ın (21) dosyası, "İntiharda Adnan Oktar izi var" iddiaları üzerine yeniden açılıyor. Nil'in 1988'de 10. katta bulunan evlerinin penceresinden atlayarak intihar ettiği kayıtlara geçmişti. Ancak o dönem İTÜ Kimya öğrencisi olan genç kızın Adnan Oktar bağlantıları ortaya çıkmıştı. Ailesi "Kızımız intihar etmiş olamaz" demişti.
EMİR SOMER
GÜLÜNÇ PROGRAMLAR...
"A-9 isimli örgüte ait kanalda İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, "Kedicikler" söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek için kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur" denildi. Oktar tarafından yayınlara çıkarılan kadınlara verilen 'Kedicik' isminin aslında bir yanıltma olduğunun altı çizildi.
KICK BOKS İŞE YARAMADI
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili sosyal medyadan tehditlerde bulunan Bahadır K. gözaltına alındı. Bahadır K., kendi sosyal medya hesabından şu mesajları yaymıştı: "Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Ben beş yıl Kick boks eğitimi gördüm. O hareketi bir de bana serbest dövüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen bi görelim.. Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler."
ŞANTAJ İSYANI
Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu. Savcılığa ifade veren Özgül, "Benim İngiliz ajanı olduğumu iddia ediyor. Elinde gizli dosyalar olduğunu belirterek önceki ifadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan Oktar'dan şikayetçiyim" dedi.
Oktar'ın kafasının eğilmesi üzerine polisleri tehdit eden Bahadır K. da aynı şekilde götürüldü.
SIR İNTİHARDA OKTAR İZİ
İstanbul Kadıköy'de 30 yıl önce intihar eden Nil Kalkavan'ın (21) dosyası, "İntiharda Adnan Oktar izi var" iddiaları üzerine yeniden açılıyor. Nil'in 1988'de 10. katta bulunan evlerinin penceresinden atlayarak intihar ettiği kayıtlara geçmişti. Ancak o dönem İTÜ Kimya öğrencisi olan genç kızın Adnan Oktar bağlantıları ortaya çıkmıştı. Ailesi "Kızımız intihar etmiş olamaz" demişti.
EMİR SOMER
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