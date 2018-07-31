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Son dakika: darbe davasında 59 müebbet istemi

darbe davasında, 59 sanığın müebbet hapsi istendi.

59 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet istendi
darbe davasında, aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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  • 31 Temmuz 2018, Salı 16:43
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