Kara Harp Okulu darbe davasında, aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Son dakika: Kara Harp Okulu darbe davasında 59 müebbet istemi
Kara Harp Okulu darbe davasında, 59 sanığın müebbet hapsi istendi.
Etiketler: Kara Harp okulu , müebbet hapis
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