Son dakika: Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırladı. Cumhur İttifakı'nın yeni sistem ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
13.00'te başlayan ikili görüşme basına kapalı gerçekleşti ve 40 dakika sürdü.
İşte Beştepe'deki zirveden ilk kareler;
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