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Son dakika: Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan 'de lideri 'yi ağırladı. 13.00'te başlayan görüşme 40 dakika sürdü.

Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkan , Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı 'yi ağırladı. Cumhur İttifakı'nın yeni sistem ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

13.00'te başlayan ikili görüşme basına kapalı gerçekleşti ve 40 dakika sürdü.

İşte Beştepe'deki zirveden ilk kareler;


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  • 31 Temmuz 2018, Salı 11:30
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