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Sanayi ve Yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla Sanayi ve Yardımcılıklarına , ve Hasan Büyükdede atandı.

Yeni Bakan Yardımcıları belli oldu
'de 3 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnamede yeni atamalarla ilgili bilgiler verildi.

Yayımlanan kararnamelerdeki atamalar şöyle:

"Sanayi ve Yardımcılığına Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında atama usullerine dair 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca ve atarmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri uyarınca Hasan Büyükdere atanmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir."
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  • 31 Temmuz 2018, Salı 20:30
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