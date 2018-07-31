Boşanmadan nafaka talep edebilirsiniz

Kocam bir süredir eve gelmiyor. Geçimimize de destek olmuyor. Boşanma davası açmadan nafaka talep edebilir miyim?

NAFAKAYLA ilgili boşanma davası açmak için illaki boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrı yaşama olması da gerekmemektedir. Eşiniz ile ayrı yaşamasanız bile, eğer eşiniz eviniz ile ilgilenmiyorsa nafakayla ilgili dava açabilirsiniz.

