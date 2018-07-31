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  1. Yaptırım çıkışı bırakılmasın diye

dan nafaka talep edebilirsiniz

Boşanmadan nafaka talep edebilirsiniz
Kocam bir süredir eve gelmiyor. Geçimimize de destek olmuyor. Boşanma davası açmadan nafaka talep edebilir miyim?
NAFAKAYLA ilgili boşanma davası açmak için illaki boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ayrı yaşama olması da gerekmemektedir. Eşiniz ile ayrı yaşamasanız bile, eğer eşiniz eviniz ile ilgilenmiyorsa nafakayla ilgili dava açabilirsiniz.
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