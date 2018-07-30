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itiraf etti: "Katkı oyları olmasaydı, baraj altıydı”

İstanbul Milletvekili 'tan lerinde kurgulanan HDP - ittifakına yönelik flaş bir itiraf geldi. Şık, "Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı” dedi

Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı”

Yaptığı birçok skandal açıklamayla birçok kez gündeme gelen İstanbul Milletvekili , verdiği bir röportajda lerinde HDP'nin 'den gelen destek sayesinde Meclis'e girdiğini itiraf etti.

KATKI OYLARI OLMASA HDP BARAJ ALTI
Şık, "HDP'nin elde ettiği seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna adeta skandal ittifakı itiraf edercesine şu yanıtı verdi:
Ortaya çıkan tablo bir başarısızlıktır. Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum. Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı.

'BİR OY MUHARREM'E, BİR OY HDP'YE' SLOGANI TUTTU
Şık, ittifak itiraflarına şöyle devam etti: "Batıdaki oylarda ciddi bir artış var. İstanbul'da, 1 Kasım'a göre, 236 bin 330 oy artmış. 'de 84 bin, 'da 72 bin 375. Sadece üç ildeki artış bu. Antakya'da 5 bin oyla kaybedilmişti, bu seçimde 15 bin oy farkla kazanıldı, 20 bin oy artışı demek bu. 'Bir oy Muharrem'e, bir oy HDP'ye' sloganı tuttu."



İKİ VEKİL HDP'DEN AYRILIYOR
Bu arada HDP İstanbul ve milletvekilleri Erkan Baş ve yine bir başka skandal isim "tiyatrocu" 'ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılacakları öğrenildi. Böylelikle TİP, 47 yıl sonra 'de temsil edilecek.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 20:40
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