Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamındaki bir ifade, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Müşteki, milletvekili babasının ölümünden sonra ondan kalan evleri ve paraları Adnan Oktar'ın nasıl gasp ettiğini anlattı:
"DYP Zonguldak milletvekili olan babam Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, 1998'in ocak ayında vefat etti. Adnan Oktar'ın adamları olan dayım ve teyzelerimin yoğun telkinleri ile annem de örgüte katıldı.
Adnan Oktar üyelerin miraslarına da çökmüş
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Adnan Oktar ve suç örgütü üyeleri hakkındaki karanlık gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski DYP milletvekili olan Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlu yaptığı açıklamada "Babam ölünce Oktar annemi kandırıp örgüte aldı. Babamdan kalan evlerin, 816 bin TL mirasın ve bağlanan yetim maaşının üzerine kondu." dedi.
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamındaki bir ifade, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Müşteki, milletvekili babasının ölümünden sonra ondan kalan evleri ve paraları Adnan Oktar'ın nasıl gasp ettiğini anlattı:
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