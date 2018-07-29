Yol Durumu
  1. Ege'de FETÖ'cüleri taşıyan bot battı

üyelerin miraslarına da çökmüş

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan ve suç örgütü üyeleri hakkındaki karanlık gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski DYP milletvekili olan Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlu yaptığı açıklamada "Babam ölünce Oktar annemi kandırıp örgüte aldı. Babamdan kalan evlerin, 816 bin TL mirasın ve bağlanan yetim maaşının üzerine kondu." dedi.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamındaki bir ifade, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Müşteki, milletvekili babasının ölümünden sonra ondan kalan evleri ve paraları Adnan Oktar'ın nasıl gasp ettiğini anlattı:
"DYP Zonguldak milletvekili olan babam Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, 1998'in ocak ayında vefat etti. Adnan Oktar'ın adamları olan dayım ve teyzelerimin yoğun telkinleri ile annem de örgüte katıldı.

Etiketler:
  • 29 Temmuz 2018, Pazar 09:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar