Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamındaki bir ifade, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Müşteki, milletvekili babasının ölümünden sonra ondan kalan evleri ve paraları Adnan Oktar'ın nasıl gasp ettiğini anlattı:

"DYP Zonguldak milletvekili olan babam Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, 1998'in ocak ayında vefat etti. Adnan Oktar'ın adamları olan dayım ve teyzelerimin yoğun telkinleri ile annem de örgüte katıldı.