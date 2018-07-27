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Lobi firması kepenk indirdi!

Lobi firması kepenk indirdi!
FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurduğu Washington Diplomacy Group (WDG) adlı lobi şirketi kepenkleri indirdi. Şirketin ortaklarından olan Süleyman Turhanoğulları'nın ABD Kongresi'ne gönderdiği belgelere göre lobi şirketi 30 Haziran itibariyle faaliyetlerine son verdi.


RAGIP SOYLU
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