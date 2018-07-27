İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın İsrail tarafından ABD ile Rahip Andrew Brunson konusunda yapılan bir anlaşmanın parçası olarak bırakıldığı haberlerinin doğru olmadığı açıklandı.

HABERLERE YALANLAMA GELDİ

Bu haberlere ilişkin açıklama yapan üst düzey bir Türk yetkili, "İsrail'de sahte terörizm suçlamalarıyla gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için Türkiye ve ABD arasında bir anlaşma yapıldığını iddia eden haberler gördük. Bu haberlerin hiçbir temeli yoktur. Türk hükümetinin ülkenin bağımsız yargısının işlerine karışmak gibi bir niyeti yoktur" dedi.

İSRAİL'DEN TAKAS İDDİASI

​İsrailli bir yetkili, ülkesinin militanlara yardım suçlamasıyla gözaltına aldığı Türk vatandaşı Özkan'ı ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine iki hafta önce serbest bıraktığını söylemişti.

EBRU POLAT 15 TEMMUZ'DA SINIR DIŞI EDİLDİ

İsrail Hamas militanlarıyla bağlantısı olmakla suçladığı Ebru Özkan'ı 15 Temmuz'da sınır dışı etti. Özkan'ın avukatı iddiaları reddediyor. Özkan turist vizesiyle seyahat ederken Haziran ayında tutuklanmış, tutuklanması Türkiye'den tepki almıştı.

BRUNSON BU HAFTA EV HAPSİNE ALINDI

​Ankara'nın 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 ay önce tutuklanan Brunson iddiaları reddediyor. Yargılanmaya üç ay önce başlanan Brunson bu hafta ev hapsine alındı.



