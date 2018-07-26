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: 'in oyu yüzde 17 buçuk

İYİ Parti'den girdiği lerde vekil seçilemeyen , 'in oyunun yanlış hesaplandığını söyledi.

Mehmet Aslan: Meral Akşenerin oyu yüzde 17 buçuk

'daki lere İYİ Parti listesinden katılan , Milletvekili seçilemedi. Habertürk'teki Gerçek Fikri Ne? programına katılan Aslan, 'in oyunu 'yüzde 17 buçuk' olarak yorumladı.



MEHMET ASLAN'IN MATEMATİĞİ ŞAŞIRTTI
Meral Akşener'in oyunu yüzde 7,5 olarak görenlerin hata yaptığını söyleyen Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu, "İYİ Parti'nin oyu da Akşener'in oyudur. Yani Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuktur" ifadelerini kullandı. 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 7,3 oy alırken, İYİ Parti ise yüzde 10 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,6 ile Başkan seçilirken, partisi ise 42,6 oy aldı.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 07:33
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