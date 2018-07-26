Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'in ölümünün ardından geçtiğimiz haftalarda Twitter'da idamın gelmesine yönelik hashtag açıldı. Buna tepki gösteren ünlü oyuncu Berna Laçin ise skandal bir tweet attı. "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" ifadesini kullandı. Bu sözlere sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki yağdı. Olay paylaşımla ilgili başlatılan soruşturma ise dün tamamlandı. Ünlü oyuncu hakkında "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamenin 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği açıklandı...
İdam Tweeti’ne hapis istemi!
Etiketler: Berna Laçin , Ağrı , Asliye Ceza Mahkemesi
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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