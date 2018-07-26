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'a para cezası!

Amerika'da başlayan, kısa sürede sosyal medyada yayılan 'Do the Shiggy' akımı Ayvalık’taki 'ı da etkisi altına aldı.

Bu görüntüler olay olmuştu! Ceza geliyor

'Do the Shiggy' yapmak isteyenler hareket halindeki araçlarından iniyor, yolda dans ediyor. Avşar da aynısını yapıp Instagram'a yükledi. Ancak başı derde girdi. Çünkü bu akıma uyanlara trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılıp 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca sürücü hastaneye kontrole götürülecek.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 09:38
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