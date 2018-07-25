Turkuvaz Medya’dan TÜGVA’da iş semineri

Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Müdürü Ayşe Arzu Çil, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Medya İletişim Okulu 2018 mezunlarına 'Profesyonel Hayata İlk Adım' konulu söyleşi gerçekleştirdi. TÜGVA'nın geçen yıl şubat ayında başlattığı Medya İletişim Uzmanı Yetiştirme Programı'nın ikinci yıl mezunları önceki gün vakfın Ayvansaray'daki genel merkezinde sertifikalarını aldı. Programda öğrenciler yeteneklerine göre 3 aylık eğitimlere katılıyor ve başarılı olanlara staj ve iş imkânı sağlanıyor. Eğitimin teorik ve teknik kısmı ise İstanbul Medya Akademisi'nin desteğiyle yapılıyor. Sertifika töreni öncesi gençlerle biraraya gelen Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Müdürü Ayşe Arzu Çil, "Profesyonel Hayata İlk Adım" konulu söyleşide iş hayatına hazırlanan mezunlara özgeçmiş hazırlama tüyoları, mülakat teknikleri, işe alım ve yetenek yönetimi süreçleri hakkında bilgi verdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun tanıtım filmini izleten Arzu Çil, stajyer olarak başladığı çalışma hayatındaki kariyer sürecinden örnekler verdi.



Turkuvaz Medya Grubu'nun tanıtım filmini izleten Ayşe Arzu Çil, stajyer olarak başladığı çalışma hayatındaki kariyer sürecinden örnekler verdi.