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Gözlerinden öpüyorum

Başkan Erdoğan, Alman Milli Takımı'nı bırakan 'i arayıp böyle tebrik etti. Dünyadan da çığ gibi destek geldi. Irkçı Almanlar sersemledi

Gözlerinden öpüyorum
, ırkçı Almanlar'a dersini verdi. Spor, sanat ve siyaset dünyasından müthiş bir destek geldi. Başkan Erdoğan da yıldız futbolcuyu şu sözlerle tebrik etti:

Bu tavır tam yerli, milli ve hilalidir. Mesut'u gözlerinden öpüyorum. Böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır.



PAULO COELHO: SİMYACI'NIN YAZARI KAZANAN SEN OLACAKSIN
Brezilyalı ünlü edebiyatçı , Mesut'un isyanına katıldı. Şu mesajı yolladı: 'Kaybettiğimizde göçmendim' açıklaması okumaya değer bir metin. Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın.

KENDİNDEN UTAN ALMANYA!
LUKAS PODOLSKI (Eski Alman futbolcu): Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi.
KICK IT OUT (Irkçılıkla mücadele kuruluşu): Özil'e bu kararı aldırtanlar, kendinden utansın.
KEVIN CAMPBELL (N.Forest ve Trabzonspor'un eski İngiliz yıldızı): Bravo Mesut Özil. Kökeninle gurur duymalısın.
ZMD (Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi): Mesut'a yapılanlar tahrip edici ve alçakça...
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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