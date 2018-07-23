Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yardımcıları belli oldu

FATMA VARANK KİMDİR?

Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm , Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında hafta sonunda yapılan atamaların ardından bugün de Çevre ve Şehircilik ve Enerji bakanlıklarında bakan yardımcıları atandı. Resmi Gazete 'nin 21 Temmuz tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Adalet Bakan yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Güven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun getirildiler.Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ise Aldulkadir Uraloğlu'nun atandığı duyuruldu.

17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak'ta doğan Fatma Varank aslen Trabzon Of'ludur.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1994 yılında mezun oldu.

1995- 2001 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ'ta çalıştı. Başak- Hilal Konutları projesi kapsamında 18 bin konut projesinde Proje Müdürü olarak görev aldı.







2003- 2009 yılları arasında Türkiye'nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



2009 yılında SPK lisanslı Değerleme Uzmanlığı belgesini aldı.



2009-2011 yılları arasında TOKİ'de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.



2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sürede;



Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü.



Türkiye'de uzun yıllar mülkiyet problemi çözülememiş 2B alanlarında, belediyeler lehine proje alanı ilan edilmesi süreçlerinde aktif görev aldı.

Türkiye'nin ilk finans merkezi olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin bütün planlama ve proje süreçlerini yönetti.

İstanbul'un Kentsel Dönüşümünde Rezerv Alanı olarak planlanan, 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul'u da içerisine alan Yeni Şehir Projesinin, Mikro Bölgeleme, Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama süreçlerinde ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamakta etkin olarak yer aldı.

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesinde kangren haline dönüşen ve 200 bin kişiyi ilgilendiren "Mülkiyet" probleminde, trampa çalışmalarını yürüterek sonuç aşamasına getirdi.



Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Çalışması ile bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda ve büyük ölçekli dönüşüm projelerinde Kentsel Tasarım Estetik Kurul Üyeliği yaptı.

Türkiye genelinde planlama sürecinde kentsel tasarım odaklı planlama çalışmalarına geçilmesi yönünde çalışmalarda bulundu.

2012-2013 yılları arasında Ankara 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyon Üyeliği görevi esnasında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi İmar Planları onayı gibi önemli kamu yatırımlarına imza attı.



Çamlıca Camii Proje Yarışması'nda Danışman Jüri Üyeliği, TOKİ 7 İklim 7 Bölge Proje Yarışmasında Seçici Jüri üyeliği yaptı.

MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR? MEHMET EMİN BİRPINAR'IN YENİ GÖREVİ NE OLDU?

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar son dakika atamasıyla Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar nerelidir? İşte Mehmet Emin Birpınar biyografisi...





MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR?

Konya'da 1966 yılında doğan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılındaİstanbul Yıldız Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ayrıca, 1991 yılında İtalyan Üniversitesi'nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılında ise Profesör unvanını alan Mehmet Emin Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Birpınar, bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nda ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yaptı. Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısında 2014-2015 dönemi için büro başkanı olarak seçildi.

9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirildi. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

MÜCAHİT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mücahit Demirtaş, 1959 yılında Erzincan`da doğdu. İ.T.Ü Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yapan Demirtaş, Kasım 2009 tarihinde Turizm Müdürlüğü`ne atandı.

Aralık 2009 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen Demirtaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.



ABDULLAH TANCAN KİMDİR? ABDULLAH TANCAN'IN YENİ GÖREVİ NE OLDU?



Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Peki Abdullah Tancan kimdir? Nerelidir? Abdullah Tancan hangi kurumlarda görev aldı?





1966 yılında Gaziantep'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Gaziantep'te tamamladım. Üniversite tahsilimi İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra tekrar Gaziantep'e gelip, 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptım. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü'nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundum. Gaziantep'teki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında faaliyetlerde bulundum.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ'ta Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı ünvanıyla çalıştıktan sonra 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Kurul Üyesi olarak atandım ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevime devam ettim. 2016 yılı Ocak ayından sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandım. Tüm bürokrasi hayatımda, millete efendilik yerine hizmet etmeyi en büyük mutluluk görerek, gerek Gaziantep gerekse tüm ülkemize faydalı olabilmek için bana layık görülen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum.

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR? ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN YENİ GÖREVİ NE OLDU?

Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Peki Alparslan Bayraktar kimdir? Nerelidir? Alparslan Bayraktar hangi kurumlarda görev aldı?

Babası Çaykara'dan iskân olan bir ailenin çocuğu olarak 1975 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelen Alparslan Bayraktar, lisans eğitimini 1995'te İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. New York Üniversitesinde Stratejik Pazarlama Yönetimi alanında lisansüstü eğitimi alan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku alanında da yüksek lisans diplomasına sahip. Bayraktar, 2013 Ağustos'undan bu yana 24 üyeli Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği'nin (ERRA) de başkanlığını yürüttü. 2015'te Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu'nun (ICER) başkanı oldu. Bayraktar, altı yıldır EPDK Kurul Üyeliğini yapıyordu.





Alparslan Bayraktar Yönetim Kurulu Üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar, bu göreve gelmeden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. Bayraktar, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kurul üyeliğini yaptı. EPDK'daki görevinden önce ise çeşitli yerli ve yabancı şirketlerde girişimci ve yönetici olarak görevler aldı. EPDK kurul üyeliği süresince, farklı enerji düzenleyicileri arasındaki işbirliğini geliştirerek küresel boyutta sürdürülebilirliğe katkı sağlayan önemli kuruluşlardan birisi olan, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve ulusal düzenleme uygulamalarını iyileştirme ve ulus-ötesi düzenleme normları geliştirme amacıyla kurulan, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) başkanlığı görevini de yapan Bayraktar, halen ERRA danışma kurulu başkanlığını sürdürüyor. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ekonomi Hukuku alanında ve Tufts Üniversitesi Fletcher Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Okulunda Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.

MİTHAT CANSIZ KİMDİR? ENERJİ BAKAN YARDIMCISI MİTHAT CANSIZ NERELİDİR?

​Mithat Cansız, Alparslan Bayraktar ve Abdullah Tancan Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Peki Mithat Cansız kimdir? Nerelidir? Mithat Cansız hangi kurumlarda görev aldı?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme bölümlerinden (Çift Anadal) 1998 yılında mezun olmuştur. Lisans üstü eğitimini, 2003 yılında Münih Üniversitesi Uluslararası İşletme (MBA) bölümünde tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında Siemens AG Finansal Kontrol Bölümünde Finansal Kontrol Uzmanı olarak calıştıktan sonra; Türkiye'de yoğun olarak çalışmalar yürüten bir Türk-Alman ortaklığı alt yapı firmasında 2004-2007 yılları arasında iş Geliştirme ve Dış ilişkiler Müdürü olarak görev almıştır.





2007-2010 yılları arasında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bünyesinde Baş Proje Direktörlüğü pozisyonunda çalışma hayatına devam etmiştir. Bu görevi esnasında özellikle enerji projeleri ve Kamu – Özel İşbirliği (PPP) projelerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, adı geçen projelerin yerli ve uluslararası yatırımcılara sunulması ve bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ile etkin koordinasyonun sağlanması noktasında önemli katkılarda bulunmuştur. 25 Şubat 2010 tarihi itıbariyle TPIC Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 17 Mart 2010 tarihinde TPIC Genel Müdürlüğü görevine, 28 Eylül 2016 tarihinde de TPIC Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, daha sonra da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MİGEM) Mithat Cansız atandı. İleri düzeyde İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir.