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THY'den sahte bilet uyarısı!

Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajlara dikkat! Basın Müşaviri Yahya Üstün, hesabı Twitter üzerinden uyarıda bulundu.

THYden sahte bilet uyarısı!

'ndan uyarı geldi. Son dönemlerde bazı hesaplarında Türk Hava Yolları tarafından düzenlendiği belirtilen ve ödül bilet olarak gösterilen sahte mesajların yaygınlaşması üzerine, Türk Hava Yolları'ndan yolculara uyarı geldi.

'da yer alan habere göre; Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Üstün paylaşımında, "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 15:46
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