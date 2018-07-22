Yol Durumu
  1. İyi Parti İl Başkanlığı'nda çılgına çeviren kare!

Son dakika: Meral Akşener'den ilk açıklama: Aday olmayacağım

Son dakika... Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi

Akşener: Aday olmayacağım

Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı.

Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

  • 22 Temmuz 2018, Pazar 19:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR