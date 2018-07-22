Son dakika: Meral Akşener'den ilk açıklama: Aday olmayacağım

Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı.
Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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