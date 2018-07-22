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Devriye eğitimi başlıyor

Devriye eğitimi başlıyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 'te yapılacak ortak devriye eğitiminin detaylarını açıkladı: 'teki eğitimlere 3 tabur Türk askeri ve 1 tabur ABD askeri katılacak. Ortak tatbikatlarla dost ateşini önlemek için hazırlık yapılacak. Askerlerin saha kabiliyetleri artırılacak. Eğitim sonrası Menbiç'e özel Türk-ABD birliği oluşturulacak.

AHMET TOPAL
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