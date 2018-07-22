Başkan Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Başkan Erdoğan, 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek olan BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan zirvenin ardından 28 Temmuz'da Zambiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.





BRICS ARTI İLE İLK YÜKSEK DÜZEYLİ TEMAS SAĞLANACAK

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile BRICS Zirvesi'ne davet edildi. Erdoğan'ın temsili ile gerçekleşecek BRICS Artı oturumunda, Türkiye ile BRICS ülkeleri ilk yüksek düzeyli teması hayata geçirecek. Başkan Erdoğan'ın zirve ülkeleri ve diğer katılımcılarla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

ZAMBİYA'YA İLK CUMHURBAŞKANLIĞI ZİYARETİ

BRICS Zirvesi'nin arından Zambiya'ya geçecek olan Başkan Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan'ın ziyareti Türkiye'den Zambiya'ya yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.





BRICS VE BRICS ARTI

BRICS, Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan istişare ve işbirliği platformunu ifade ediyor. BRICS Artı toplantısı ise, BRICS ülkelerinin yükselen pazar ve gelişmekte olan ülkeler ile işbirliğini artırma amacıyla 2017'de başlatılan bir süreç olarak biliniyor.