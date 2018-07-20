Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.
HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
2 HDP'Lİ VEKİL PKK'LI TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDI
Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi. Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.
2 VEKİL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.
HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
2 HDP'Lİ VEKİL PKK'LI TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDI
Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi. Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.
2 VEKİL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.