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'nın 44. yıl dönümünde 'dan lu

, 'nın 44. yıl dönümü için lu ı hazırlandı. 'dan paylaşılan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntüler yer alıyor.

44. yıl için TSKdan tarihi görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerince () 'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına lu ı hazırlandı.

TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

​TSK'nın 'daki resmi hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüne ilişkin yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." mesajına yer verildi.

HAREKATTAN GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ

Mesajla Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı, şehitlerin anısına hazırlanan video da paylaşıldı.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 10:33
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