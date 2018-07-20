İmza borsası

Muharrem İnce, CHP'de kazan kaldırdı. Olağanüstü Kurultay için 526 imzaya ulaştı. Kılıçdaroğlu yandaşları ise muhalifleri bastırmak için uğraştı. Ve imza borsası açıldı.
İşte altın değerindeki bir imzaya karşılık delegeye vaat edilenler: Önümüzdeki seçimde belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği, partide koltuk, ballı ihale...
CHP'nin 6'sı büyükşehir olmak üzere 174 belediye başkanı ve binlerce meclis üyesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen Olağanüstü Kurultay toplanabilmesi için 623 CHP delegesinin imza vermesi gerekiyor.
İşte altın değerindeki bir imzaya karşılık delegeye vaat edilenler: Önümüzdeki seçimde belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği, partide koltuk, ballı ihale...
CHP'nin 6'sı büyükşehir olmak üzere 174 belediye başkanı ve binlerce meclis üyesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen Olağanüstü Kurultay toplanabilmesi için 623 CHP delegesinin imza vermesi gerekiyor.
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