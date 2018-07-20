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İmza borsası

İnce ile kapıştı. 'de kurultay kavgası kızıştı. İki taraf da birbirinden cazip tekliflerle delegeyi yanına çekmeye çalışıyor

İmza borsası
, 'de kazan kaldırdı. için 526 imzaya ulaştı. yandaşları ise muhalifleri bastırmak için uğraştı. Ve imza borsası açıldı.

İşte altın değerindeki bir imzaya karşılık delegeye vaat edilenler: Önümüzdeki seçimde belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği, partide koltuk, ballı ihale...

​CHP'nin 6'sı büyükşehir olmak üzere 174 belediye başkanı ve binlerce meclis üyesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen Olağanüstü Kurultay toplanabilmesi için 623 CHP delegesinin imza vermesi gerekiyor.
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