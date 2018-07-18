Sandıktaki hezimetten sonra iyice karışan CHP'de kurultay sesleri dinmek bilmiyor. Koltuğu bırakmak bilmeyen Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli iradenin tokadını yiyen Muharrem İnce karşılıklı olarak kılıçları çekmiş durumda.



İyice karışan ve kutuplaşan partite karşılıklı restleşme ve istifalar da peş peşe geliyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ekonomiden Sorumlu Başdanışman Ekrem Kerem Oktay, yaptığı açıklamayla partideki görevinden istifa etti.

Oktay olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP'den istifa ettiğini, "CHP'de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim" sözleriyle açıkladı.



KURULTAY'DA BÖKE'NİN ADAYLIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bir yandan Kılıçdaroğlu bir yandan da Muharrem İnce'nin kılıçları çektiği koltuk savaşına bir isim daha dahil oldu. Son olarak Selin Sayek Böke'nin adının kurultay için geçmesiyle CHP iyice karıştı.



Yol TV'de yayınlanan Güne Bakış programına telefon ile bağlanan CHP Milletvekili Ali Şeker kurultaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sunucu Berfin Güzel'in "Siz de Muharrem İnce'yi mi desteklemeyi düşünüyorsunuz yoksa bir aday çıkarma planınız var mı?" sorusu üzerine Şeker, Böke'yi aday göstereceklerini söyledi. Şeker, "Biz Selin Saye Böke'nin adaylığını isteyen, düşünen arkadaşlarız. Ve bu sadece saydığımız dört milletvekili arkadaşla sınırlı değil. Bir çok kurultay delegesinin bu yönde talepleri var. Ancak bu süreçte durum nasıl olur, Selin Hanım bu konuda ikna olur mu onu zaman gösterecek. Bu kurultay imza günü 15 günün arkasından 45 günlük bir süre var. Yaklaşık iki aylık bir dönem. Bu süreç içerisinde nasıl bir gelişme olur bilmiyoruz ama bizim fikrimiz daha çok Selin Hanım'ın aday olması yönünde."