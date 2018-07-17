Bedelli askerlik geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hazırlanan bir torba yasa düzenlemesine bedelli askerliğin de ekleneceğini açıkladı.

YAŞ 25, ÜCRET 15 BİN

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gün içinde yaptığı açıklamada "Bedelli askerlik yaşı 25, ücret 15 bin TL, 25 gün askerlik öngörülmektedir." demişti. Çalışmaların devam ettiğini de bildiren Turan, "Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var." diye konuşmuştu.





YARIN KOMİSYONDA

AK Parti'nin hazırladığı bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması planlanıyor. Teklif, önümüzdeki hafta da OHAL ile ilgili yasanın çıkmasından sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Bedelli ile ilgili yasa teklifinin içinde sağlık turizmini geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bazı düzenlemeleri ile yasa dışı bahislerin önlenmesini içeren maddeler de yer alacak.



GÜN YÜKSELDİ

Düzenleme ilk açıklandığın bedelliden faydalanacakların 25 gün askerlik yapacakları bildirilmişti. Bu sürenin 28 gün olduğu öğrenildi.