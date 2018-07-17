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'te 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirtte 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler sonucu Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında insansız hava aracıyla () tespit edilen bir grup 'lı teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada roketatar, biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 22:20
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