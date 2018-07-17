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Konu Menbiç

Putin ve Trump, Helsinki’de buluştu. Dünyanın nefeslerini tutarak takip ettiği zirve öncesi Başkan Erdoğan da ABD lideri ile görüştü. Putin buluşması öncesi ve Menbiç konuları ele alındı

Konu Menbiç
Cumhurbaşkanı dün ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, Brüksel'deki zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider 'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BRUNSON DA VAR
Erdoğan, Trump ile Rusya Başkanı 'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaret ederek başarı dileklerini ifade etti. Görüşmede, Menbiç'te ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı. Görüşmede FETÖ'nün iadesi ve Rahip Brunson davası gibi adli konulara da değinildi.

​DANIŞTAY'A 4 ÜYE SEÇTİ
Başkan Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.
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