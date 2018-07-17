Konu Menbiç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
BRUNSON DA VAR
Erdoğan, Trump ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaret ederek başarı dileklerini ifade etti. Görüşmede, Menbiç'te ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı. Görüşmede FETÖ'nün iadesi ve Rahip Brunson davası gibi adli konulara da değinildi.
DANIŞTAY'A 4 ÜYE SEÇTİ
Başkan Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.
BRUNSON DA VAR
Erdoğan, Trump ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaret ederek başarı dileklerini ifade etti. Görüşmede, Menbiç'te ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı. Görüşmede FETÖ'nün iadesi ve Rahip Brunson davası gibi adli konulara da değinildi.
DANIŞTAY'A 4 ÜYE SEÇTİ
Başkan Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.
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