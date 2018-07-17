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’de rant savaşı

CHP’de rant savaşı
CHP'li eski Başkanı döneminde, Şişli Belediyesi'ne ait 500 milyon dolar değerindeki binaları Sarıgül öncülüğünde kurulan İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL karşılığında devredilmesi 'yi karıştırdı. Şişli Belediye Başkanı , değeri 500 milyon doları bulan binaların peşine düştü.

9 BİNA VAR
TAKVİM'e konuşan İnönü, "Bu devir bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. Belediyenin Esentepe'de bulunan binasının da içinde bulunduğu 9 yapı 1 TL'ye vakfa devretmesi mahkemelik olmuştu. İnönü, mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararının çıkmasını sağladı. Mahkeme hukuksuz devir işleminin tahsisini iptal etti.




​BU BİNAYI 1 TL'YE DEVRETTİLER



Hayri İnönü


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