CHP’de rant savaşı

CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül döneminde, Şişli Belediyesi'ne ait 500 milyon dolar değerindeki binaları Sarıgül öncülüğünde kurulan İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL karşılığında devredilmesi CHP'yi karıştırdı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, değeri 500 milyon doları bulan binaların peşine düştü.
9 BİNA VAR
TAKVİM'e konuşan İnönü, "Bu devir bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. Belediyenin Esentepe'de bulunan binasının da içinde bulunduğu 9 yapı 1 TL'ye vakfa devretmesi mahkemelik olmuştu. İnönü, mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararının çıkmasını sağladı. Mahkeme hukuksuz devir işleminin tahsisini iptal etti.
BU BİNAYI 1 TL'YE DEVRETTİLER
Hayri İnönü
9 BİNA VAR
TAKVİM'e konuşan İnönü, "Bu devir bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. Belediyenin Esentepe'de bulunan binasının da içinde bulunduğu 9 yapı 1 TL'ye vakfa devretmesi mahkemelik olmuştu. İnönü, mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararının çıkmasını sağladı. Mahkeme hukuksuz devir işleminin tahsisini iptal etti.
BU BİNAYI 1 TL'YE DEVRETTİLER
Hayri İnönü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.