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Adnan’ın yolu

’ın villasından yeni detaylar çıktı. Oktar, baskını öğrenir öğrenmez yanına kedicik Didem Ürer’i aldı. Kimsenin bilmediği gizli geçitten sahile indi. Kaçış için özel olarak beklettiği araçla firar etmeye çalıştı




Adnan Oktar operasyonu sonrası milyonlarca lira değerindeki villada yapılan aramalarda Adnan Oktar'ın baskını öğrenir öğrenmez gizli bir geçitten kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin evdeki güvenlik kameralarını izleyerek elde ettiği bilgilere göre Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı Üsküdar'daki villasında bir araba, Kandilli'deki villasında bir araba ve sahilde bir tekneyi 24 saat bekletiyordu. İddialara göre Oktar, polisin villaya doğru gelişini, kameralardan öğrendi.
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