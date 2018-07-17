ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Washington Post gazetesine verdiği tam sayfa ilanda gazetenin okurlarına FETÖ hakkında uyarılarda bulundu ve elebaşı Gülen'in iadesini istedi. TASC, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı sebebiyle verdiği ilanda, hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiği belirtilen ilanda, Gülen, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.



'TUTUKLANMALI'

İlanda, Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi. Amerikalılardan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlara detaylı bilgiler verildi.