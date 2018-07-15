Şehitlik nasip olmadı

darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Saraçhane'de topuğundan vurulan gazi Atanur Petek'in en büyük üzüntüsü şehit olamamak. İki çocuk babası Petek'in eşi Nuran Petek'in en büyük pişmanlığı ise çocukları birilerine teslim edip o gece dışarı çıkmaması. Gazi Petek, "Biz o gece vatanımıza milletimize sahip çıkmak için sokaklara döküldük. Eşimin abisi ile evden çıktık, Saraçhane'ye gittik. Orada 165 boylarında 1 komutan askere ateş serbest dedi.. O gece askerler bir taraftan helikopter bir taraftan üzerimize ateş yağdırdı. O gece yaşadıklarımızı unutmam mümkün değil.Eşime bile haber veremedim, vuruldum hastaneye götürdüler, gece saat 3'te haber verebildim" dedi. Petek şöyle devam etti: "Eşime ancak sabah saat 9 da haber verebildim.Allah bize bu acıları bir daha yaşatmasın. Bu yıl dönümü vesilesi ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" Gazinin eşi Nuran Petek ise, "" diyerek, en büyük pişmanlığını aktardı.