Onlar vatan için canlarını ortaya koydu. Kimi şehit oldu kimi gazi... Gaziler yaralarını şeref madalyası gibi üzerilerinde taşırken şehit yakınları hüznü, sevinci ve gururu birlikte yaşıyor. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan 15 Temmuz istiklal mücadelesinin kahramanları ve onların hikayesinin anlatıldığı '15 Temmuz Kahramanları' belgeselinden bir bölüm...