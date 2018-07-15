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İşte destanının kahramanları!

gecesi hain darbe girişiminde bulunan 'nün militanlarına millet 'Dur' dedi. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan yazan Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi. İşte 15 Temmuz istiklal mücadelesinin kahramanları ve onların hikayeleri...

Onlar vatan için canlarını ortaya koydu. Kimi şehit oldu kimi gazi... Gaziler yaralarını şeref madalyası gibi üzerilerinde taşırken şehit yakınları hüznü, sevinci ve gururu birlikte yaşıyor. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan 15 Temmuz istiklal mücadelesinin kahramanları ve onların hikayesinin anlatıldığı '15 Temmuz Kahramanları' belgeselinden bir bölüm...

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 16:41
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