Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşanan o olayı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da şehit yakınları ve gaziler ile yemek programında konuştu.

Beştepe'de düzenlenen törende şehit yakınları ve gazileri ağırlayan Başkan Erdoğan, "Son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik.Sivri sineklerle uğraşmak yerien bataklığı kurutuyoruz" dedi.

"Sahada mesafe kat ettikçe yıllarca ülkemize kuru tehdt savuranların gerçek yüzlerini görme fırsatı bulduk" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra işimiz daha kola. Artık daha fazla imkana sahibiz. Yeni yönetim sistemimizle Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirmek isteyenlerin bir kızlarını daha ellerinden aldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"DİYORLAR Kİ GAVUR, ANKARA'YI BOMBALIYORMUŞ DAYANIN GELİYORUZ?"

Sizlere 15 Temmuz gecesi yaşanan bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Adanalı vatandaşlar Ankaralı bir hemşehrilerini arıyorlar. Diyorlar ki gavur Ankara'yı bombalıyormuş dayanın geliyoruz. Düşman Çanakkale'ye dayandığında da böyle davranmışlardı. Evet milletimiz darbe girişiminin gerisindeki silüeti resmetmiş ve hemen tavrını almıştır.

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